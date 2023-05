Le PSG réfléchirait à des sanctions envers Lionel Messi

À l’issue de la défaite du PSG contre Lorient, Lionel Messi a rejoint l’Arabie Saoudite pour un voyage promotionnel. Un départ qui n’avait pas été autorisé par le PSG. Alors qu’on évoquait aucune sanction, l’Argentin pourrait être finalement sanctionné par le club.

Lionel Messi est dans la tourmente depuis hier. L’Argentin (35 ans) a rejoint lundi l’Arabie saoudite dans le cadre de son partenariat avec l’office du tourisme du pays. Une escapade qui a, par la suite, suscité une vive polémique. Selon les dernières rumeurs, il avait demandé l’autorisation à ses dirigeants de s’y rendre mais n’avait pas eu la confirmation. Mais il a quand même décidé d’y aller, expliquant qu’il l’avait reporté à deux reprises et qu’il ne pouvait plus le faire. Alors que plus tôt dans la journée, on expliquait qu’il ne serait pas sanctionné cela pourrait finalement être le cas.

Un dossier qui va se régler à Doha

Selon les informations de l’Equipe, ce dossier va se régler à Doha. « Nasser al-Khelaïfi n’a guère goûté de voir le champion du monde argentin s’absenter lundi matin pour se rendre en Arabie saoudite. Sans obtenir d’accord. » Le président du PSG, actuellement au Etats-Unis, a pris les choses en main assure le quotidien sportif. « La décision n’est pas, en l’état, entérinée mais ces dernières heures, le club de la capitale réfléchissait donc à une sanction pour son numéro 30. » L’Equipe conclut en se demandant si cette sanction sera sous la forme d’une amende et si elle sera rendue publique.