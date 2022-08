Contact établi entre l’Athletic Bilbao et Ander Herrera

L’avenir d’Ander Herrera au PSG semble plus qu’assombri, tant le joueur ne s’entraîne plus avec le groupe de Christophe Galtier. Selon les derniers échos du journal Le Parisien, le milieu de terrain n’aurait pas l’intention de plier bagage pour autant. Cependant aujourd’hui, les informations parvenant d’Espagne avancent des contacts noués entre l’Athletic Bilbao et Ander Herrera. C’est le média basque El Correo qui nous informe que le club pensionnaire de Liga serait venu aux informations concernant la faisabilité de l’opération. Pour aller dans le sens de cette piste, on note également la présence d’Ernesto Valverde sur le banc de l’Athletic Bilbao, lui qui a été le coach d’Ander Herrera lorsqu’il évoluait sous les couleurs basque.

Son entourage pour un retour à Bilbao

Si le deal sera compliqué à conclure tant les émoluments d’Ander Herrera sont importants pour l’Athletic Bilbao, le club basque devra consentir un gros effort financier s’il veut s’attacher les services du numéro 21 parisien. Outre cet aspect, du côté du joueur, son entourage verrait d’un bon œil un retour un Espagne pour terminer sa carrière, selon El Chiringuito. Ces derniers avancent également que l’ancien milieu de terrain de Manchester United serait actuellement à la recherche d’un logement à Bilbao.