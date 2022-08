Nuno Mendes : « Je donnerai toujours tout pour le club »

En marge de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, Nuno Mendes a accordé un entretien au site officiel du PSG. L’occasion pour lui de revenir sur l’officialisation de son transfert, les arrivées de compatriotes mais aussi le début de saison. Car oui, après un exercice 2021-2022 en prêt en provenance du Sporting Portugal, le numéro 25 parisien est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2026 : « Oui. Maintenant, je suis un joueur parisien pour de bon. En fait, ça ne change pas grand-chose, je continue à représenter le Paris Saint-Germain comme je le faisais auparavant. Je donnerai toujours tout pour le club. Maintenant, je sais que je serai ici plusieurs années au club. J’espère que ça se passera bien, parce que je veux continuer ici« , a-t-il déclaré. L’international portugais a ensuite été interrogé sur les différences entre aujourd’hui, et le moment de son arrivée : « Je n’ai pas beaucoup changé au niveau de ma personnalité, mais en termes de football, j’ai tout donné pour m’améliorer chaque jour. C’est mon objectif et je vais continuer à travailler dur pour y arriver« .

Sa progression, les recrues, le début de saison …

Du haut de ses 20 ans, Nuno Mendes a la chance en tant que jeune joueur de côtoyer des joueurs tel que Neymar, Messi ou encore Mbappé, un moyen pour le défenseur latéral de progresser au quotidien : « Oui, c’est très difficile de défendre sur eux (rire). Ils sont très forts techniquement, et pas seulement en un contre un. Ils sont redoutables au duel. Donc forcément, quand tu affrontes tous les jours de tels joueurs, que tu t’entraines avec eux, tu progresses forcément davantage« .

Le Lusitanien a ensuite évoqué le début de la saison avec notamment cette tournée estivale au Japon : « Oui, c’était bien pour le groupe de se réunir, d’apprendre à connaître les joueurs qui viennent de nous rejoindre et aussi de s’entraider les uns avec les autres. Je pense qu’il est important pour nous d’être ensemble, pour mieux aider l’équipe. Là-bas, on a travaillé tous les jours, nous nous sommes améliorés, et ça s’est vu dans nos résultats. Je pense que l’équipe est sur la bonne voie« .

Avec les arrivées de Vitinha et Renato Sanches, c’est deux Portugais qui s’ajoutent à l’effectif parisien, de quoi réjouir Nuno Mendes : « Oui. Déjà, c’est toujours bien d’avoir des gens qu’on connaît ici au club. C’est important pour moi, mais je pense que c’est bien pour eux aussi. Moi, quand je suis arrivé ici, j’avais Danilo pour m’aider. Maintenant c’est à notre tour de les aider avec Danilo, et c’est important pour nous de la faire. Nous les aidons autant que nous le pouvons et je pense que ça compte beaucoup pour eux« . Au-delà de nouveaux partenaires, l’ancien du Sporting Portugal apprécie également le nouveau staff technique du PSG : « Je pense que c’est bon staff qui aide beaucoup les joueurs, tant à l’entraînement qu’en match. Le staff technique communique avec nous autant que possible. Je pense que c’est important pour nous et que ça va nous aider à faire une bonne saison« .

Si cet entretient a été accordé dans le cadre du match de ce week-end face au MHSC (21h, Canal + Décalé), Nuno Mendes a également eu un mot pour cette première de la saison 2022-2023 au Parc des Princes : « Oui ! J’espère que ce sera un grand match, car c’est le premier de l’année chez nous. J’espère que les supporters seront bien présents au stade pour nous aider à obtenir une nouvelle victoire. Ce sont de très, très, très grands supporters. Ils nous suivent à chaque match, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Et c’est vraiment important pour l’équipe. En les voyant, on a tout de suite une motivation supplémentaire et croyez-moi ça fait une grande, grande différence dans les matches« .