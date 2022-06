L’Equipe de France Féminine va débuter l’Euro le 10 juin avec une rencontre l’Italie. Pour cette compétition, Corinne Diacre a convoqué cinq joueuses du PSG (Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto). Capitaine des Rouge & Bleu, Grace Geyoro s’est blessé au genou à l’entraînement il y a quelques jours. Mais elle devrait pouvoir participer à l’Euro avec la France, son absence étant estimée à 10 jours.

Grace Geyoro confiante pour sa présence à l’Euro

Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’Equipe de France, s’est montrée rassurante au moment d’évoquer la situation de la numéro 8 du PSG. « Plus de peur que de mal pour Grace. Les examens ont été rassurants. On fera un point lundi et on verra si ce délai se raccourcit, indique Diacre dans des propos relayés par L’Equipe. En tout cas il ne devrait pas évoluer, ce qui serait déjà une bonne chose. » De son côté, Alain Simon, ex-médecin du PSG est aussi optimiste. « Cela peut effectivement guérir très vite si c’est une entorse bégnine. À ce moment-là de la saison, alors qu’elles ont joué énormément, elle reprendra très vite et reviendra vite à son niveau. Il n’y a pas de risque d’aggravation. » Le quotidien sportif qui conclut en expliquant que Geyoro « est très confiante et qui n’a aucun doute sur sa participation à l’Euro« , pourrait jouer quelques minutes lors du deuxième match de préparation à l’Euro contre le Vietnam vendredi prochain.