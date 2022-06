Lors de sa longue interview accordée au Parisien, Nasser al-Khelaïfi a expliqué que le bling-bling et les paillettes, c’était terminé au PSG. Le président des Rouge & Bleu veut voir des guerriers et des joueurs qui veulent vraiment jouer pour le PSG et pas pour un salaire. Beaucoup d’observateurs du football estiment que cette description correspond à Neymar. Le Brésilien ne souhaite pas quitter le PSG alors que ses dirigeants ne seraient pas contre le laisser partir si une offre intéressante arrive sur la table. Fabrice Pancrate a tenu à défendre l’ancien barcelonais.

Pour Pancrate, Neymar ce n’est pas uniquement le bling-bling

« Avant le bling-bling, c’était surtout un p… de joueur de foot ! Il s’est un peu perdu dans des choses extra-sportives, aussi parce que le contexte parisien lui a permis ça, estime l’ancien joueur du PSG au Parisien. S’il y avait eu une certaine discipline instaurée dès son arrivée, ça n’aurait pas été ça. » Fabrice Pancrate aimerait aussi que les Rouge & Bleu arrivent à garder plus de titis. « Ces dernières années, on a des Nkunku qui se sont révélés, Coman qui a gagné la Ligue des champions, Diaby qui fait une grosse saison, qui ont goûté aux Bleus et ont eu un autre statut en partant du PSG. Donc il faudrait être plus se focaliser là-dessus et arrêter de perdre de l’argent aussi bêtement. Maintenant est-ce qu’ils le feront ? Est-ce qu’ils vont vraiment passer un cap là-dessus ?«