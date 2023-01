Coupe de France – L’arbitre du Pays de Cassel / PSG connu

Lundi soir (20h45, BeIN Sports 1), le PSG affronte le Pays de Cassel (R1) lors des seizièmes de finale de la Coupe de France. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé.

Après sa qualification contre la Berrichonne de Châteauroux (1-3), le PSG va affronter le club de Régional 1, Pays de Cassel dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Une rencontre qui se jouera au Stade Bollaert et qui risque d’être une belle fête, plus de 26 000 billets ayant déjà été vendus. Ce match de gala pour l’équipe de sixième division sera arbitré par monsieur Willy Delajod. Il sera assisté par Philippe Jeanne et Erwan Finjean. Guillaume Paradis officiera en tant que quatrième arbitre.

Deuxième fois au sifflet pour un match du PSG

Cette saison l’arbitre de 30 ans a arbitré une fois le PSG, lors de la large victoire contre Montpellier (5-2) – au Parc des Princes – dans le cadre la deuxième journée de Ligue 1 le 13 août dernier. En 12 matches de championnat cette saison, Willy Delajod a distribué 37 cartons jaunes et accordé six penaltys.