Presnel Kimpembe s’est blessé au tendon d’Achille avant le match de Ligue des Champions contre la Juventus le 2 novembre 2022. Le titi du PSG vise un retour sur les terrains en fin janvier. Il a passé une nouvelle étape pour ça.

Touché au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe n’a plus joué avec le PSG depuis le 15 novembre et son entrée en jeu en fin de match face à Auxerre (5-0). Pas totalement remis de sa blessure, il avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Le titi parisien n’avait pas encore repris le chemin des terrains du Camp des Loges depuis cette date. Ce mardi, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois dans leur centre d’entraînement avant de décoller pour Doha et participer au Qatar Tour 2023. Lors de cette séance, Presko s’est entraîné à part.

Présent sur les pelouses du Camp des Loges

Comme il l’a dévoilé sur sa story Instagram, le numéro 3 du PSG était présent sur les pelouses du Camp des Loges ce mardi et s’est entraîné en solo. Il a effectué des pas chassés et a également repris la course à pied. Dans son dernier point médical, le club de la capitale avait expliqué que Presnel Kimpembe devait reprendre la course à pied cette semaine.