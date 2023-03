Opposées à une équipe de division 2 en demi-finales de Coupe de France, les Féminines du PSG ont validé leur billet pour la finale. Mais la prestation collective des Parisiennes a fortement déplu au coach Gérard Prêcheur.

Encore en lice dans trois compétitions, les Féminines du PSG auront des grosses échéances dans les semaines à venir. Ce samedi, les Parisiennes avaient l’opportunité de valider leur ticket pour la finale de Coupe de France féminine face à l’Olympique Lyonnais. Victorieuses sur le plus petit des scores (1-0) face à Thonon Evian, club de D2 Arkema, les tenantes du titre avaient l’opportunité de faire tourner l’effectif.

« Content de la victoire, mais pas de la prestation collective »

Et malgré la qualification, le coach parisien, Gérard Prêcheur, a exprimé sa déception après la mauvaise prestation collective de son équipe, dans des propos rapportés par le site officiel du club. « Les sentiments sont opposés dans mon esprit. Bien-sûr, il y a la satisfaction de pouvoir jouer une finale, qui plus est face à un adversaire de prestige comme l’Olympique Lyonnais. C’est le point positif, mais ce n’est pas comme ça que j’avais établi le scénario. Il y a des joueuses qui avaient l’opportunité de montrer ce qu’elles pouvaient faire et comment je pouvais les intégrer dans la boucle avec les 4 matches qui nous attendent. Il y a cette double confrontation en Women’s Champions League (face à Wolfsburg), le déplacement à Montpellier et la réception de Bordeaux. Et là, elles me mettent le doute. Honnêtement, je suis déçu. Content de la victoire, mais pas de la prestation collective. Même si ce n’était pas si mal en première période, sur le plan individuel c’est insuffisant face à une équipe de deuxième division. Maintenant nous sommes qualifiés, nous allons prendre un petit peu de recul et s’orienter sur le match de mercredi face à Wolfsburg. »