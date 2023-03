Ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit le Stade Rennais à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Privé de nombreux joueurs dans le secteur défensif, Christophe Galtier pourrait bricoler avec la titularisation de Warren Zaïre-Emery dans la défense à trois. Un choix qui étonne.

Quel onze alignera Christophe Galtier ce dimanche au Parc des Princes ? Si le milieu de terrain et l’attaque ne devraient pas connaître de grands changements, en défense, le coach parisien devra trouver des solutions. Et selon certaines sources, le technicien français devrait poursuivre dans son 3-5-2 avec la titularisation surprise de Warren Zaïre-Emery dans la défense à trois. Un choix étonnant pour Eric Rabesandratana, qui opterait pour une autre solution, comme il l’a expliqué dans sa chronique sur France Bleu Paris.

« Ça fait beaucoup de jeunes derrière contre une équipe expérimentée »

« Il avait déjà dépanné comme ça quand il y a eu une défaillance sur un match officiel (…) C’est un joueur axial donc c’est plus facile pour lui. Il reste quand même dans son domaine, même si c’est en défense. Ça reste quand même dans son domaine de jouer dans l’axe. Moi, je pensais aussi à Bernat qui est peut-être plus expérimenté et qui aurait pu être mis sur le côté gauche. Du coup, on aurait décalé tout le monde avec Bitshiabu dans l’axe et Danilo sur le côte droit. Bitshiabu dans l’axe parce que c’est le plus rapide des trois et il peut servir de couverture pour les deux défenseurs centraux. Moi, j’aurais pensé à cette option-là. Mais Galtier semble se diriger vers Zaïre-Emery comme troisième défenseur central. Il y aura Pembélé sur le côté droit aussi. Ça fait beaucoup de jeunes derrière contre une équipe expérimentée et qui va être très motivée parce qu’elle a besoin de se relancer un peu dans le championnat (….) Cette défense va nous donner des questionnements. »