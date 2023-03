PSG / Rennes : Les pronos de la rédac’ par Parions Sport

Pariez avec ParionsSport en ligne sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, ce dimanche à 17h05, à l’occasion de la 28ème journée du Championnat de France de Ligue 1.

En tête du classement avec 10 points d’avance sur son premier poursuivant, le PSG se retrouve face à un défi de taille en ce dimanche après-midi, Rennes étant toujours engagée dans la course à l’Europe avec sa 5ème place.

A l'occasion de cette rencontre, nous vous proposons nos meilleurs pronostics !

Le pronostic de la redac’

Secoué par son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions le 8 mars dernier et éliminé de Coupe de France au cours du mois de février, le Paris Saint-Germain peut encore remporter la Ligue 1 pour sauver l’honneur d’une saison difficile.

Cela passe ce dimanche par un bon résultat face aux hommes de Bruno Génésio au Parc des Princes. Problème pour le PSG, de nombreuses absences sont à noter en défense puisque Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos ou encore Mukiele manqueront à l’appel, et les parisiens auront fort à faire pour garder les cages de Donnarumma inviolées.

Heureusement, le PSG peut toujours compter sur un Kylian Mbappé de feu, ainsi à la rédac, nous croyons en la victoire des parisiens ce week-end.

Les paris CS

But de Mbappé (1,60) : L’enfant de Bondy ne cesse de nous épater. Semaine après semaine, mois après mois, Kylian Mbappé continue de rentrer dans la légende du club de la Capitale. Joueur du mois de février et meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations, imaginer Mbappé inscrire son 20ème but en championnat au Parc face à Rennes serait tout sauf une surprise.

But de Messi (1,90) : Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo, Léo. S’il ne met pas tous les supporters parisiens d’accord, le génie argentin continue semaine après semaine de se montrer décisif en Ligue 1. Buteur contre Lille, Marseille ou Nantes, passeur contre Brest, la « Pulga » réalise dans l’ombre de son compère Kylian Mbappé, une excellente saison avec 13 buts et 13 passes décisives en 22 rencontres. De là à l’imaginer tromper la vigilance de Steve Mandanda, il n’y a qu’un pas.

La grosse cote

Score exact 2-1 (7,10) : Le PSG est affaibli en défense et devrait encaisser au moins un but dans ce match, attention notamment au titi parisien Kalimuendo (cote à 4,10 sur ParionsSport en ligne), le PSG subissant souvent les foudres de ses anciens joueurs. Malgré tout, sa défense comprend des éléments talentueux comme Nuno Mendes et Chadaille, et experimentés avec Danilo, ainsi que Donnarumma, ce qui devrait limiter la casse.

En parallèle, Mbappé et Messi devrait donner beaucoup de travail aux rennais, les imaginant tout deux buteurs, un score de 2-1, disputé et difficile serait probable.

