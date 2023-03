Féminines – Le PSG ouvert à un départ de Gérard Prêcheur

Orpheline d’un entraîneur pour tenir la barre depuis le départ de Corine Diacre, l’Équipe de France vise Gérard Prêcheur. Un hypothétique départ que le club parisien serait prêt à accepter.

Cela a fait grands bruits. Voulant éjecter Corine Diacre, plusieurs joueuses de l’Équipe de France ont ainsi lancé une fronde. Une démarche qui a payé puisque la sélectionneuse a été démise de ses fonctions la semaine passée. Il faut donc désormais se pencher sur l’après. Et, dans cette optique, un nom ressort avec grande insistance depuis plusieurs jours. Ce nom, c’est celui de Gérard Prêcheur.

Le PSG enclin à laisser filer Gérard Prêcheur

En effet, les cadres tricolores auraient glissé le nom du coach parisien pour succéder à Corine Diacre. Une option qui plairait tout particulièrement à la Fédération Française de Football (FFF) qui aurait placé Gérard Prêcheur en tête de liste, nous confirme Le Parisien ce jour. Néanmoins, à l’heure où sont écrites ces lignes, aucun contact n’a eu lieu entre l’instance, le coach et le PSG, comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur Canal Supporters. Toutefois, LP précise que si des tractations venaient à se lancer, les Franciliens ne ne fermeront apparemment pas la porte. Le club aurait conscience de l’opportunité qui se présenterait alors pour un homme qui vise ce poste de sélectionneur depuis un bon moment. Surtout qu’en cas de départ, son successeur serait tout trouvé en la personne de Jocelyn Prêcheur, son fils. Ce dernier possède, en effet, les diplôme pour cela et il serait, en prime, grandement apprécié par les joueuses rouge et bleu et par ses dirigeants.