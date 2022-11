Le PSG sera concerné par cette Coupe du Monde 2022 au Qatar avec pas moins de onze joueurs convoqués avec leur sélection nationale. C’est le cas de l’international marocain Achraf Hakimi. Le numéro 2 parisien va prendre part à la plus belle compétition de football avec les Lions de l’Atlas. Zoom sur le Maroc d’Achraf Hakimi.

Le Maroc va participer à sa sixième Coupe du Monde, avec dans ses rangs un joueur du PSG : Achraf Hakimi. Le latéral droit Rouge & Bleu va lui disputer sa deuxième phase finale de la plus prestigieuse des compétitions de football à seulement 24 ans. En Russie, il a occupé le flanc gauche de la défense des Lions de l’Atlas, un poste qui n’est, pour lui, pas habituel, tant il a été formé côté droit. Cependant, il réalise de bonnes performances sur le plan personnel, et s’inscrit comme un élément important de sa génération, si ce n’est le plus important. Collectivement, le Maroc ne parvient pas à tirer son épingle du jeu dans une poule composée de l’Iran, le Portugal et l’Espagne. Achraf Hakimi et ses coéquipiers s’inclinent face à l’Iran (0-1) sur un but contre son camp d’Aziz Bouhaddouz (95e) pour leur match d’ouverture, une véritable déconvenue pour la suite de leur parcours. A 19 ans à l’époque, le Marocain du PSG était le troisième joueur le plus jeune de la Coupe du Monde 2018 en Russie.

Achraf Hakimi lors la rencontre face au Portugal à la Coupe du Monde 2018

Depuis, le Maroc a changé deux fois de sélectionneur : en 2019 en passant d’Hervé Renard à Vahid Halilhodzic, et récemment en passant du Bosniaque à Walid Regragui. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a su qualifier les Lions de l’Atlas pour cette Coupe du Monde 2022, mais a du faire face à différents conflits ouverts avec certains cadres du vestiaire, mais aussi avec la Fédération Royale Marocaine de Football. En ce sens, la sélection marocaine place sur le banc un local, mais aussi un de ses anciens joueurs, à trois mois du Mondial au Qatar. Un timing qui peut interroger, mais permet à certains joueurs de faire leur retour en sélection (Hakim Ziyech et Abderrazak HamedAllah). Pour Achraf Hakimi, l’homme sur le banc ne change rien. Le latéral droit du PSG est indéboulonnable en sélection depuis qu’il l’a intégré. Une véritable pierre angulaire de cette équipe du Maroc.

Pour décrocher son ticket pour cette Coupe du Monde 2022, le Maroc a du se défaire en phase de poule des qualifications du Soudan, de la Guinée-Bissau ainsi que de la Guinée. Une campagne parfaitement réussie par l’équipe d’Achraf Hakimi en s’imposant lors des 6 rencontres sur 6 et inscrivant 20 buts pour seulement 1 encaissé. Comme le veut la règle sur le continent africain, il a fallu ensuite passer par un ultime tour, et se défaire de la République Démocratique du Congo en double confrontation. Le match aller au Congo s’est soldé par un match nul (1-1) et la manche retour, au Maroc, par une victoire (4-1), avec notamment un but d’Hakimi.

L’historique des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde

Le Maroc a participé aux Coupe du Monde 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et aujourd’hui 2022. En comptant le Qatar 2022, les Lions de l’Atlas (6 participations) se placent deuxième en terme d’équipes africaines comptant le plus de participations à la Coupe du Monde, derrière le Cameroun et ses 7 phases finales. Par ailleurs, le Maroc est la première nation du continent ayant atteint les huitièmes de finale en 1986. A l’époque, les Marocains s’extirpent d’une poule composée de l’Angleterre (0-0), la Pologne (0-0) et le Portugal (victoire 3-1). Ils s’inclinent en huitième de finale face à la RFA, sur un but de Lothar Matthäus à la 89e minute. Cette Coupe du Monde 1986 au Mexique reste la meilleure performance à ce jour à l’échelle internationale pour le Maroc.

Interrogé par le site officiel de la FIFA, concernant sa sélection, ses chances et ses joueurs, Walid Regragui s’est exprimé sur Achraf Hakimi : « Achraf est aussi rapide que le TGV, ou « Al Buraq », comme nous l’appelons au Maroc. Il va à la vitesse de l’éclair et c’est un athlète incroyable. Il a déjà joué pour des clubs comme le Real Madrid, Dortmund, l’Inter et le Paris Saint-Germain. Les gens oublient qu’il n’a que 23 ans. Malgré cela, c’est l’un de nos leaders, sur le terrain et en dehors« , a déclaré le sélectionneur de la 22e nation au classement FIFA.

Le Maroc de Hakimi au Qatar

En se qualifiant pour la Coupe du Monde 2022, le Maroc est tombé dans le groupe F, composé de la Croatie, du Canada et de la Belgique. La tâche ne sera pas simple pour Achraf Hakimi et ses coéquipiers, mais le Parisien peut espérer se hisser en huitième de finale tant la génération marocaine est dotée de nombreux talents. Pour le match d’ouverture des Lions de l’Atlas, il faudra noter le mercredi 23 novembre à 11h face aux Croates. Ensuite, ce sont les Belges qui se dresseront face aux Marocains le dimanche 27 novembre à 14h, avant les Canadiens le jeudi 1er décembre à 16h.

Malgré les interrogations qui existent autour d’Achraf Hakimi du côté du PSG, l’international marocain a toujours répondu présent avec sa nation. Il en est un élément essentiel et expérimenté avec ses 53 sélections à seulement 24 ans. S’il est incontournable sur le terrain, Hakimi est également un rouage essentiel en dehors du rectangle vert dans les rangs marocains. Preuve de son poids dans le vestiaire, le numéro 2 parisien a la responsabilité (partagée avec Hakim Ziyech) des coups-francs sous les couleurs du Maroc. Un poids et une expérience qui peuvent, en partie, expliquer les visages différents affichés en sélection et en club.

Liste du Maroc pour la Coupe du Monde 2022