La cinquième journée de la Coupe du Monde au Qatar a commencé par le match entre la Suisse et le Cameroun. Un Cameroun avec un ancien joueur du PSG en tant que titulaire, Eric Maxim Choupo-Moting.

Avant l’entrée en lice des joueurs du PSG, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha – avec le Portugal (17 heures) et Neymar et Marquinhos avec le Brésil (20 heures), la cinquième journée de la Coupe du Monde ouvrait ses portes avec une rencontre entre la Suisse et le Cameroun. Pour cette rencontre, les sélectionneurs avaient aligné leurs meilleures équipes possibles. Du côté du Cameroun, Rigobert Song avait décidé d’aligner son équipe en 4-3-3. Très en forme avec le Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting était titulaire à la pointe de l’attaque camerounaise avec le brassard de capitaine.

Mais les Lions Indomptables peuvent regretter pendant longtemps leurs belles occasions franches manquées en première période par Eric Choupo-Moting et Toko Ekambi ou encore un possible penalty non-sifflé par l’arbitre de la rencontre. En face, la Suisse s’est montrée assez inoffensive lors du premier acte mais a puni la maladresse des Camerounais dès le retour des vestiaires. Sur une belle action collective, la Nati a ouvert le score (1-0, 48′) par l’intermédiaire du Monégasque, Breel Embolo, née au à Yaoundé au Cameroun. Assommé par ce but, le Cameroun n’a pas réussi à donner un nouvel élan offensif et s’incline sur la plus petite des marges (1-0). Le prochain match du groupe opposera le Brésil à la Serbie ce soir (20h).