Le Portugal va faire ses débuts ce jeudi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1) contre le Ghana. Avec une très belle équipe, les Portugais voudront briller au Qatar pour le dernier Mondial de Cristiano Ronaldo. Pour cette rencontre contre les Ghanéens, Fernando Santos ne devrait pas titulariser de joueur du PSG.

Le Portugal fait partie des outsiders à la victoire finale en Coupe du Monde. Dans un groupe relevé avec le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud, les Portugais voudront briller pour ce qui sera très certainement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Pour son entrée en lice contre les Ghanéens, la sélection portugaise devrait aligner une équipe proche de celle qui a largement battu le Nigéria (4-0) lors de son dernier match de préparation.

Nuno Mendes trop juste pour débuter ?

Diogo Costa devrait débuter dans les buts. La défense centrale composée de Ruben Dias et Pepe. Joao Cancelo occuperait le couloir droit alors que le poste de latéral gauche fait débat. Après avoir ressenti une gêne musculaire en début de semaine, Nuno Mendes a fait son retour à l’entraînement collectif hier et est apte pour ce match. Mais la presse portugaise est divisée sur sa titularisation. Trois le place dans le onze alors qu’un titularise Raphaël Guerreiro. Bernardo Santos, Ruben Neves et Otavio formeraient le milieu de terrain alors que l’attaque serait confiée à Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo et Joao Felix ou Rafael Leao. Les deux autres joueurs du PSG convoqués, Danilo Pereira et Vitinha devraient débuter sur le banc.

