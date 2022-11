Ce jeudi, le Brésil fait son entrée en lice à la Coupe du monde. Considérée comme le grand favori de la compétition, la Seleção brasileira se présente avec une armada offensive impressionnante et Neymar Jr en tête d’affiche.

Au Qatar, le Brésil aura un objectif en tête : ajouter une sixième étoile à son maillot. Vingt ans après son dernier sacre, le quintuple vainqueur de la compétition voudra parfaitement lancer cette édition 2022 en s’imposant face à la Serbie (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Pour cette rencontre, le sélectionneur Tite, devrait aligner une équipe très offensive, comme le rapporte Globo.

Les Parisiens Neymar et Marquinhos titulaires

Remis de sa gêne musculaire, le capitaine parisien devrait reformer la charnière centrale très connue au PSG aux côtés de l’ancien Parisien, Thiago Silva. Le point faible de cette sélection pourrait se situer au niveau des latéraux avec les présences d’Alex Sandro et Danilo. L’entrejeu pourrait être formé par la paire Casemiro et Lucas Paqueta. Positionné dans un rôle d’électron libre, l’attaquant des Rouge & Bleu, Neymar Jr, pourra compter sur une belle armada offensive à ses côtés. En effet, Raphinha, Vinicius Jr et Richarlison sont pressentis pour accompagner le numéro 10 brésilien. Avec 75 buts en sélection, le Brésilien de 30 ans est très proche du record de Pelé (77)., En face, la Serbie présente également une belle équipe avec les possibles titularisations de Sergej Milinkovic-Savic et Dusan Tadic ainsi que le prometteurs duo d’attaquants Aleksandar Mitrovic et Dusan Vlahovic.