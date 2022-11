Pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022, le Portugal de Danilo Pereira a affronté le Ghana dans le groupe H. L’occasion pour les hommes de Fernando Santos de prendre la tête au classement après le match nul (0-0) entre la Corée du Sud et l’Uruguay.

Une rencontre pour laquelle le joueur du PSG, Danilo Pereira, a évolué en défense centrale. Le numéro 15 parisien était titulaire au coup d’envoi de la rencontre, quand Vitinha était sur le banc et Nuno Mendes, trop court physiquement, était lui absent de la feuille de match. Si le Portugal domine globalement la première période, les Lusitaniens ne parviennent pas à trouver la faille au sein de la défense du Ghana. Sur le plan personnel, le joueur du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira, passe un premier acte sans être mis en grande difficulté. Au sein d’une équipe dominatrice (70% de possession), le parisien de la Seleçao de Fernando Santos a touché 60 fois le ballon en première période et affiche un bilan de 7 duels disputés et 6 remportés. Des chiffres qui imagent parfaitement le fauteuil dans lequel a évolué Danilo Pereira durant les 45 premières minutes.

La seconde période voit le Portugal poursuivre sa partie en étant dominateur. Une domination qui se concrétise à la 65e minute grâce à une réalisation de Cristiano Ronaldo sur penalty. Le numéro 7 a provoqué lui-même la faute. Cependant, le Ghana, par le biais d’Andre Ayew (73e) revient au score. Un but sur lequel Danilo Pereira voit le ballon lui filé entre les jambes. Le Portugal n’a que très peu douté tant Joao Felix redonne l’avantage aux siens 4 minutes plus tard, avant de voir Rafael Leao inscrire le but du 3-1 à la 80e. L’attaquant de l’AC Milan était entré en jeu 3 minutes auparavant. Les Ghanéens ont réduit l’écart (3-2) à la 89e minute grâce à une tête d’Osman Bukari, et aux largesses défensives des Portugais. A noter que l’autre joueur du PSG, Vitiniha, n’est pas entré en jeu.