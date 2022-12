Coupe du Monde 2022 : Messi titulaire face à l’Australie

Pour son huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022, l’Argentine affronte l’Australie. Les regards seront tournés vers un seul homme au cours de cette rencontre : Leo Messi. La Pulga, dans cette compétition, est dans un tournant de sa carrière.

Ce samedi soir (20h sur BeIn Sports & TF1), Leo Messi va disputer le 1000e match officiel de sa carrière. En plus de ce cap symbolique, le septuple Ballon d’Or joue gros face à l’Australie. En effet, la Coupe du Monde 2022 ne laissera plus aucune chance aux équipes qui s’inclineront. En ce sens, l’Albiceleste de Messi n’a pas le droit à l’erreur, sinon la légende du football (argentin) quittera prématurément ce Mondial au Qatar à l’Ahmed bin Ali Stadium. Pour rallier les quarts de finale et ainsi affronter les Pays-Bas, Lionel Scaloni a composé un onze de départ, avec sans grande surprise, la titularisation de Leo Messi. Cependant, le joueur du PSG prêté à la Juve pour cette saison 2022-2023, Leandro Paredes, débute la partie sur le banc. Angel Di Maria, ancien du Paris Saint-Germain, laisse sa place dans le onze titulaire à Papu Gomez sur le côté droit de l’attaque.

