Pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, l’Argentine de Leo Messi affronte ce samedi (20h sur BeIN Sports & TF1) l’Australie. Une rencontre on ne peut plus importante pour La Pulga, et qui sera également synonyme de symbole pour le numéro 30 du PSG.

Après des débuts compliqués dans cette Coupe du Monde 2022, l’Albiceleste a réussi à se hisser en huitième de finale, en terminant à la première place de son groupe C, devant la Pologne second qualifié, et le Mexique et l’Arabie Saoudite, éliminés. Leo Messi et ses coéquipiers feront donc face à l’Australie au tour suivant, qui se jouera ce samedi soir à partir de 20h00 à l’Ahmad bin Ali Stadium d’Al Rayyan. Cette enceinte sera le théâtre du 1000e match officiel du septuple Ballon d’Or. En effet, en plus de l’importance de cette rencontre à élimination directe, l’attaquant du PSG portera sur les épaules une responsabilité mais aussi un aspect symbolique dans sa carrière. Un total de matchs joués presque inédit en Argentine tant seul Javier Zanetti l’a atteint. Parmi les joueurs disputant actuellement le Mondial au Qatar, seul Crisitano Ronaldo et Dani Alves ont atteint ce cap.

C’est à 17 ans et 4 mois que Leo Messi dispute son premier match officiel le 16 octobre 2004. 18 ans plus tard, La Pulga a remporté 38 trophées et marqué en moyenne un but toutes les 104 minutes. Avec son club, le Paris Saint-Germain, le numéro 30 Rouge & Bleu a disputé 53 rencontres.