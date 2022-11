Coupe du monde – L’Equateur tient tête aux Pays-Bas (1-1)

Après la première victoire du Sénégal (3-1) face au pays-hôte, le Qatar, l’autre match de ce groupe A opposait les Pays-Bas à l’Equateur.

Tous les deux vainqueurs de leur première rencontre du groupe, les Pays-Bas et l’Equateur avaient à coeur d’être le seul leader et de faire un grand pas vers les 8es de finale de la Coupe du monde. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Oranje, Louis van Gaal, avait décidé de faire trois changements par rapport à la victoire face aux Sénégalais. Ainsi, Timber, Koopmeiners et Klaassen intègraient le XI de départ. De son côté, Memphis Depay était toujours remplaçant, tout comme l’ancien Parisien, Xavi Simons. En face, l’Equateur pouvait compter sur son joueur phare, Enner Valencia, auteur d’un doublé lors du match d’ouverture face au Qatar.

Malgré une ouverture du score précoce des Pays-Bas par le jeune talent Cody Gakpo (1-0, 6′), les Néerlandais ont souffert face à une équipe équatorienne une nouvelle fois séduisante. Après une fausse joie suite un but refusé pour une position de hors-jeu juste avant la pause, La Tri a été justement récompensée grâce à une égalisation d’Enner Valencia (1-1, 49′). Avec une transversale touchée dans la foulée, les Equatoriens n’ont pas réussi à marquer un second but et ont même vu leur meilleur joueur, Enner Valencia, sortir sur civière. Un statut quo en tête avec des Oranje (4 pts) toujours leaders à égalité avec l’Equateur.