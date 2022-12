Alors que le PSG a retrouvé la compétition cette semaine avec sa victoire (2-1) face au RC Strasbourg en championnat, le mercato d’hiver ne va pas tarder à ouvrir ses portes. En ce sens, le club de la capitale pourrait être concerné par des mouvements dans le sens des départs comme des arrivées.

Et pendant ce mercato hivernal, le dossier qui tiendra en haleine toute la planète foot est sans aucun doute celui de l’avenir de Cristiano Ronaldo. L’international portugais a vu son contrat résilié avec Manchester United et se retrouve donc sans club depuis le début de la Coupe du Monde 2022. Une compétition internationale à laquelle l’ancien du Real Madrid a pris part avec la sélection portugaise. Eliminé en quart de finale par le Maroc d’Achraf Hakimi, Cristiano Ronaldo fait depuis la Une des journaux pour son futur mercato. En ce sens, l’attaquant est, malgré différents démentis de son côté, envoyé avec insistance du côté de l’Arabie Saoudite et plus précisément le club d’Al Nassr. Dans les colonnes de Marca, nos confrères espagnols affirment que le club de Riyad espère officialiser la chose le 1er janvier.

Cependant, le PSG est lui concerné par la nouvelle piste d’Al Nassr. En effet, Jose Felix Diaz, toujours dans les colonnes de Marca, écrit que c’est Sergio Ramos qui serait sur les tablettes du club saoudien. Ce dernier aurait la volonté de réunir les deux anciens madrilènes dans ses rangs, et verrait pour cela ses dirigeants s’envoler pour Madrid dans les prochains jours afin de tenter de convaincre le numéro 4 du Paris Saint-Germain de rejoindre l’aventure l’été prochain. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin prochain, l’Espagnol espère poursuivre au haut niveau. Sans porte de sortie qui lui convient, le défenseur central Rouge & Bleu pourrait se laisser tenter par une dernière aventure en Arabie Saoudite.