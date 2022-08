Les U19 du PSG lancent leur saison à Drancy

La semaine passée, les U19 du PSG ont démarré leur saison par un revers sur la pelouse de Saran (2-3). Une entrée en matière délicate en somme. Mais ce dimanche, les joueurs de Zoumana Camara avaient l’occasion de se rattraper, une fois encore à l’extérieur, face à Drancy pour le compte de la 2e journée du championnat national.

Une rencontre qui a très vite tournée à l’avantage des Rouge et Bleu. En effet, Lemina ouvrait la marque dès la 10e minutes de jeu. Dans la foulée, l’avant-centre s’offrait même un doublé cinq minutes plus tard (0-2, 15e). Non rassasiés, les Parisiens continuaient sur leur lancée et Bagbema triplait la mise dès la 20e (0-3). Une réaction des plus fracassantes. Et cela ne s’arrêtait pas là puisque Housni, déjà buteur face à Saran, y allait également de sa réalisation pour le 0-4 (80e). Un joli succès pour lancer la saison 2022-2023. Le tout sera de bien enchaîner samedi prochain pour la première rencontre à domicile de l’exercice face à Dunkerque.

Le XI du PSG face à Drancy

Mouquet – Lamy, El Hannach, Fernandez, Zague, Muntu – Bagbema, Diawara – Tchicamboug, Lemina, Housni.