Pour son dernier déplacement de la saison 2021-2022, le PSG a livré une belle partition sur la pelouse du Montpellier Hérault, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Portés par un trio offensif Di Maria-Messi-Mbappé décisif, les Rouge & Bleu se sont largement imposés (4-0) face à une équipe du MHSC en grande difficulté lors de cette seconde partie de saison. Après la rencontre, l’entraîneur montpelliérain, Olivier Dall’Oglio, a regretté le manque d’impact de son équipe, dans des propos rapportés par le Midi Libre.

La mauvaise performance de son équipe

« Sincèrement, j’attendais plus. J’attends cet impact et cette solidarité qu’on ne dégage plus. Les buts qu’on a pris étaient trop faciles, on a été trop naïfs. Il y avait trop de largesse. Le PSG va très vite dans ses passes et il y a beaucoup à apprendre. On ne porte pas le ballon à bon escient et les passes ne sont pas bonnes ensuite. On ne peut pas être satisfait défensivement car on ne peut s’appuyer sur quelque chose de solide. »

Un manque d’impact physique

« L’écart, on le connaissait. Je m’attendais aussi à autre chose, surtout dans l’impact. Mais, ça fait trop longtemps qu’on constate que l’impact physique n’est pas là. On fait très peu de fautes, on est très propres et très gentils. C’est dur d’exister quand on est comme ça. En plus, le PSG a développé un football simple et efficace. Un football qui est allé très vite et qui a mis en valeur leurs qualités. Nous, il aurait fallu qu’on soit beaucoup plus solides, proches d’eux et conquérants. On a couru et on est vaillants, comme toujours, mais bon ça ne suffit pas. »