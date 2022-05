Pour son dernier déplacement de la saison, le PSG s’est montré sérieux et s’est largement imposé sur la pelouse du Montpellier Hérault (4-0), à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu de renouer avec la victoire après trois matches nuls consécutifs. Porté par un trio offensif Di Maria-Messi-Mbappé décisif, le club de la capitale n’a laissé aucune chance à une formation héraultaise peu dangereuse. Après la rencontre, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, est revenu sur la performance de son équipe, au micro de Prime Video et en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par le Midi Libre.

Satisfait après la performance de son équipe ?

« Oui. Je crois que c’est une belle prestation. On a très bien joué dès le début du match en pressant haut Montpellier en ne les laissant pas jouer. C’est une bonne chose. »

Ce qui a changé par rapport aux derniers matches ?

« Ce n’est pas facile de maintenir la motivation. Nous sommes très professionnels et nos joueurs prennent du plaisir à jouer au football ensemble. C’est bien pour nous car c’est important de finir la saison dans les meilleures conditions. Je suis très content. »

Du temps de jeu pour les jeunes ce soir

« Oui, c’est important pour l’avenir du club et des jeunes de leur donner la possibilité de jouer. Mais ils doivent le mériter, c’est un cadeau de jouer pour le PSG. C’est un club et une équipe incroyable et tu ne peux pas donner un cadeaux à tous les jeunes. Pour jouer, ils doivent mériter, parce que sinon c’est possible de faire une erreur. Mais petit à petit, les jeunes joueurs seront importants pour l’avenir du club. Ça, c’est le plus important. »

L’avenir de Mbappé

« C’est un joueur très important pour le PSG, pour tous les supporters du PSG, c’est important, on verra ce qu’il se passe. La décision devrait intervenir dans peu de temps. »

Le sérieux de son équipe

« C’est un match complet que nous avions bien entamé. C’est une satisfaction de finir la saison comme cela. On a marqué des buts, on n’en a pas pris. Maintenant que nous avons décroché le titre collectivement, si on peut aider les joueurs à remplir leur objectif individuel notamment Kylian pour son titre de meilleur buteur, ça sera bien. Leo Messi joue toujours bien pour moi mais d’une semaine à l’autre, le taux de réussite peut varier. Angel Di Maria est un joueur important comme Kylian Mbappé mais il y a des négociations entre toutes les parties. Pour un club comme le PSG qui veut gagner la Ligue des champions, un jeune de 17 ans qui joue cinq minutes, c’est déjà incroyable. Il faut que les jeunes fassent tomber des barrières pour gagner des minutes. Avec mon staff, on a prouvé ailleurs qu’on savait faire progresser les jeunes. »

Voir Mbappé finir meilleur buteur, l’un des enjeux de la fin de saison ?

« On a réussi à obtenir ce titre de champion de France grâce à notre collectif. Maintenant on espère que les objectifs individuels de nos joueurs seront atteints. Et c’est vrai qu’on va tout faire pour que Kylian soit meilleur buteur du championnat. »

L’absence d’Idrissa Gueye

« Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n’était pas blessé. »

Comment expliquer la bonne prestation de Messi après son match décevant face à Troyes ?

« C’est le football. Parfois il y a des explications d’autres fois non, d’un match à l’autre ça peut changer. On peut avoir ou pas la réussite. Mais pour moi, Leo joue toujours bien. Sur le terrain, je le vois toujours faire des choses géniales et uniques. »