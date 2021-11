C’est la trêve internationale pour le PSG et pourtant ce week-end un match au Parc des Princes sera joué. En effet, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, l‘équipe de France affronte le Kazakhstan. Habituellement les Bleus jouent au Stade de France, mais ce samedi ils joueront au Parc des Princes. En tant que nouveau joueur de l’OM, Mattéo Guendouzi avait regretté ce choix en conférence de presse, une attitude qui a fortement déplu au journaliste Damien Degorre.

« Mattéo Guendouzi a joué au PSG lorsqu’il était plus jeune et il a du rêver de jouer au Parc… Malheureusement pour lui ça n’a pas été le cas. Il a oublié aussi, même s’il n’était pas né, que le Parc des Princes a longtemps été la maison de l’équipe de France. Personne ne voit d’inconvénient que l’équipe de France joue au Vélodrome, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de voir jouer les Bleus dans l’un des plus beaux stades voire même le plus beau de France. Le Parc des Princes c’est avant tout le stade du PSG mais aussi pour tous les joueurs de football. »