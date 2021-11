Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésil disputait un match important face à la Colombie, dans le cadre de la 13e journée des qualifications à la Coupe du monde 2022. En effet, les Brésiliens pouvaient valider leur ticket pour le prochain Mondial en cas de victoire. Une mission réussie suite à leur succès face aux Colombiens (1-0) à l’Arena Corinthians. La Seleçao s’est imposée grâce à une réalisation de Lucas Paquetá, sur un service de Neymar, à la 72e minute de jeu. Avec ce succès, le Brésil possède un bilan de 11 victoires et 1 nul (avec un match en moins à rejouer contre l’Albiceleste) et compte provisoirement 11 points d’avance sur son dauphin, l’Argentine.

Titulaire aux côtés de Thiago Silva en défense centrale, Marquinhos s’est montré solide et a notamment eu une belle opportunité sur corner juste avant la pause (45e+1). Il est notamment à l’origine du but de Lucas Paquetá avec une récupération haute sur le terrain. Le défenseur parisien a reçu la note de 6,5/10 de la part de Globo. « En première période, il a raté un ballon, mais il l’a récupéré dans la foulée. Il a failli marquer sur un corner. Il a été fondamental sur le but marqué en interceptant le ballon et en étant à l’origine du mouvement. »

De son côté, Neymar s’est illustré avec une passe décisive et un coup franc dangereux (57e). Il a également exprimé sa colère envers l’arbitre dès le début de la rencontre suite aux fautes répétées des Colombiens. Une attitude véhémente qui ne lui a pas valu de carton jaune sur le coup. Il a finalement récolté un avertissement à la 74e minute pour une faute. Le numéro 10 parisien a également reçu une note de 6,5/10 par le média brésilien Globo. « Il cherchait à éliminer l’adversaire mais il était toujours bien marqué (…) Il a aidé ses coéquipiers. Il a fait une passe décisive sur le but de Paquetá. En fin de match, il s’est embrouillé avec Davinson Sanchez. » Pour son prochain match, le Brésil affrontera l’Argentine, le mercredi 17 novembre.