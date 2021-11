Ce vendredi, le PSG est toujours en pause avec la trêve internationale qui se poursuit. Ce jeudi, cinq joueurs Parisiens ont joué avec leur sélection avec des résultats mitigés. Danilo Pereira avec le Portugal et Idrissa Gueye pour le Sénégal ont respectivement concédé le match nul face à l’Irlande (0-0) et le Togo (1-1). De son côté l’Allemagne de Thilo Kehrer, qui a été titularisé, a écrasé le Liechtenstein (9-0) tandis que le Brésil de Neymar et Marquinhos se sont officiellement qualifiés pour le Mondial 2022 après leur succès contre la Colombie (1-0). Ce soir quatre Parisiens vont suivre le pas et joueront avec leur équipe nationale.

À 20h00 le Maroc se déplace sur la pelouse du Togo dans le groupe H des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Les hommes de Vahid Hallilodzic sont largement en tête de leur groupe et ne sont donc plus inquiétés pour leur place. Achraf Hakimi sera titularisé au poste de latéral droit.

Un tout petit plus tard, à partir de 20h45, l’Italie reçoit la Suisse dans le choc du groupe C dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Les deux nations sont en tête avec le même nombre de points (14 points). Une victoire pour une des deux équipes l’assurerait quasiment son ticket pour cette compétition. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma est annoncé titulaire pour cette rencontre et aura (comme souvent) la pression de tout un pays sur les épaules.

Enfin dans la nuit de vendredi à samedi, à partir de minuit, les supporters parisiens seront particulièrement attentifs au match de l’Argentine contre l’Uruguay puisque Lionel Messi devrait jouer ce soir malgré ses récentes blessures au genou et aux ischio-jambiers. Selon les propos du sélectionneur Scaloni, la Pulga se sentirait mieux physiquement et pourrait donc disputer quelques minutes. Reste à voir s’il sera titulaire ou s’il débutera la partie sur le banc. Leandro Paredes est lui encore trop juste pour cette rencontre. Angel Di Maria devrait jouer aussi cette rencontre en étant dans le onze de départ.