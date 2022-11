Dani Alves : « Messi et Neymar sont plus des phénomènes que Mbappé »

Depuis le début de l’exercice 2022-2023, le trio offensif du PSG Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé performe. Et sans surprise, les trois attaquants seront les joueurs à suivre de cette Coupe du monde 2022. Mais, l’attaquant français doit prendre exemple sur ses deux coéquipiers sud-américains, selon Dani Alves.

Grand ami de Lionel Messi et Neymar Jr, Dani Alves (39 ans) a disputé deux saisons avec le maillot du PSG entre 2017 et 2019. Ainsi, il a pu côtoyer son coéquipier brésilien et Kylian Mbappé dès leur début d’aventure chez les Rouge & Bleu après un mercato estival 2017 de grande envergure. Depuis, le numéro 7 du PSG a pris une autre dimension. Et sa relation avec Neymar Jr prête à débat, surtout depuis la prolongation de contrat de l’international français.

« Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi »

Et l’ancien latéral droit du FC Barcelone, Dani Alves – convoqué avec le Brésil pour la Coupe du monde – s’est permis de recadrer l’attaquant du PSG par rapport à sa relation sur le terrain avec Neymar et Lionel Messi, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. « Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue, tes coéquipiers enrichissent tes qualités. Mbappé est un phénomène, qui n’a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus des phénomènes que lui. Neymar et Messi sont uniques : ils voient et font des choses que personne ne voit ou ne peut faire. Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football. Moi, je pense que je manie bien le ballon, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais. Et si je joue avec Ney, je lui donne aussi. Si Mbappé donne le ballon à ces deux-là, il marquerait 150 buts. »