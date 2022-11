Tribune CS – Uruguay / Corée du Sud

Après la défaite du Cameroun face à la Suisse (0-1), la phase de poules de la Coupe du monde se poursuit en ce début d’après-midi avec la rencontre opposant l’Uruguay à la Corée du Sud (14h sur beIN SPORTS 1)

La 1ère journée du groupe H débute cet après-midi avec une affiche entre l’Uruguay et la Corée du Sud. Et avant l’autre rencontre du groupe entre le Portugal et le Ghana (17h), l’une des deux formations voudra réaliser une belle entame. Pour ce match, le sélectionne de la Celeste, Diego Alonso, a décidé de laisser l’ancien Parisien, Edinson Cavani, sur le banc. Ainsi, l’attaquant de Liverpool, Darwin Nunez, est aligné en attaque aux côtés de Luis Suarez. Comme au Real Madrid, Federico Valverde sera l’homme à suivre de cette rencontre. En face, la Corée du Sud pourra s’appuyer sur le solide défenseur du Napoli, Kim min-Jae et surtout sa star, Heung-min Son.

XI de l’Uruguay : Rochet – Caceres, Godin (c), Gimenez, Olivera – Valverde, Vecino, Bentancur – Pellistri, Nunez, Suarez

XI de la Corée du Sud : Seung Gyu – Jin-Su, Young-Gwon, Min-Jae, Moon-Hwan – Woo-Young, In-Beom – Son (c), Jae-Sung, Sang-Ho, Hwang Ui-Jo

