Le 21 mai dernier, le PSG a réalisé la prouesse de prolonger Kylian Mbappé pour les trois prochaines saisons. Une prolongation qui ne s’est pas faite sans conditions. En effet, le numéro 7 francilien avait comme exigence de devenir le joueur phare du projet rouge et bleu. un rôle qui incombait auparavant à un certain Neymar Jr.

Un clash Neymar / Mbappé à prévoir ?

Pour le moment, tout se passe bien sur le rectangle vert pour les hommes de Christophe Galtier avec un début de saison en fanfares, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Pourtant, selon Loïc Tanzi, qui s’exprime sur le plateau de L’Équipe de Greg, le tournant entre Neymar et Mbappé pourrait bien advenir après le mondial au Qatar prévu dans moins de deux mois : « Il y aura intérêts communs au moins jusqu’à la Coupe du Monde. Du moins, du côté de Neymar. Du côté de Neymar, on a accepté le fait que Kylian Mbappé était le roi du Paris Saint-Germain, le joueur le plus important, la clé du projet comme Nasser Al-Khelaïfi a pu le dire. Et lui, il ronge un peu son frein parce qu’il sait qu’il y a la Coupe du Monde et qu’il a besoin de jouer avec le PSG. Mais c’est après cette Coupe du Monde qu’il peut y avoir un problème. Neymar parlera à un moment et cela pourrait arriver après la Coupe du Monde. Je ne pense pas que le problème vienne de Mbappé aujourd’hui, je pense qu’il vient de Neymar. S’il y en a un qui peut dégoupiller, c’est lui. Il emmagasine de la frustration, il ne comprend pas trop ce qu’il se passe autour de Mbappé et il se dit : pourquoi à lui on lui donne tout, alors que moi on m’enlève ce qu’on m’a donné au début ? Si cela se passe mal, je pense donc que ça viendra de Neymar. »