Daniel Riolo se réconcilie avec Luis Enrique

Après une période de doute sur le jeu de Luis Enrique, Daniel Riolo s’avoue maintenant dithyrambique sur l’entraîneur espagnol dans l’After Foot.

Après une reconstruction de l’effectif, mais aussi de la direction, le Paris Saint-Germain a eu du mal a se lancer cette saison. Sous la gouverne de Luis Enrique, les Parisiens ont enchaîné les rencontres irrégulières, cherchant à consolider l’ADN imposé par l’entraîneur espagnol. Face au manque de sécurité, notamment au niveau de la ligne défensive quand l’équipe n’a pas le ballon, les critiques ont fusé à l’encontre du coach. C’est le cas du journaliste Daniel Riolo, qui n’a pas caché sa déception devant les matchs du PSG jusqu’à aujourd’hui.

Daniel Riolo retourne sa veste

Mais le temps passe et le club de la capitale à enfin trouvé les bons rails. À l’image des quatre dernières rencontres face à Rennes, Strasbourg, Milan, puis Brest, les hommes de Luis Enrique répondent bien plus que présent. De quoi faire changer d’avis ceux qui n’en voulaient pas. Dans l’After Foot, Daniel Riolo s’est avoué sous le charme de l’entraîneur parisien : « Il fait partie des entraîneurs qui me fascinent, mais qui parfois peuvent m’agacer quand ils n’expliquent pas. Là c’est bien, il explique et il répond aux interrogations qu’on avait. En tout cas, il a expliqué, et j’aime bien qu’on explique. C’est frais et intéressant. Il n’a pas bâché les journalistes, il a voulu parler avec eux. Je trouve que c’est plus intéressant pour tout le monde. »