Champion d’Europe en 2016 avec le Portugal, Danilo Pereira va disputer sa première Coupe du Monde dans les prochaines semaines. Pilier de la Seleçao, le joueur du PSG attaquant avec impatience de pouvoir fouler les pelouses au Qatar avec sa sélection.

Arrivée au PSG durant l’été 2020, Danilo Pereira n’a pas fait l’unanimité lors de sa première saison. Placé en défense centrale par Thomas Tuchel, un poste qui n’était pas le sien, il a eu du mal à exister et n’était pas très performant sur le terrain. Malgré ça, les dirigeants parisiens ont levé l’option d’achat de son prêt. Un choix payant puisqu’il est monté en puissance et a réalisé une belle deuxième saison que ce soit en défense centrale ou bien au milieu de terrain. L’ancien de Porto a réussi à faire changer les avis sur lui. Il a un rôle important dans le vestiaire et sur le terrain cette saison. Dans une interview accordée à la FIFA, Danilo est revenu sur sa polyvalence.

« Je suis à l’aise pour jouer aux deux postes«

« Même si j’ai toujours joué comme milieu de terrain défensif, j’ai aussi reculé et disputé plusieurs matchs comme défenseur central quand c’était nécessaire. C’est arrivé à Porto, j’ai joué quelques matchs à Maritimo en tant que défenseur central, et quand j’étais aux Pays-Bas, j’ai aussi beaucoup joué à ce poste. Cette expérience m’a beaucoup aidé à développer mon jeu de milieu de terrain défensif. C’est pourquoi j’ai aujourd’hui les outils qui me donnent cette adaptabilité et je suis à l’aise pour jouer aux deux postes. Un Danilo différent aujourd’hui que celui de Porto ? Oui bien sûr. Je pense que j’ai beaucoup progressé dans mon approche des situations de match. Je suis beaucoup plus serein et je suis aussi plus conscient de ce qu’est le PSG. Quand je suis arrivé, mon adaptation n’a pas été facile. C’est un style de jeu très différent des autres clubs, en particulier celui de Porto. Ce n’est jamais facile de s’adapter à un nouveau club. »

« La Coupe du Monde ? C’est mon rêve depuis que je suis enfant »

Danilo Pereira a ensuite évoqué sa première Coupe du Monde, lui qui avait dû déclarer forfait au dernier moment en 2018. « Ça aurait dû être ma première Coupe du monde, en Russie. J’ai fait partie de l’équipe pendant toute la campagne de qualification, mais j’ai eu une blessure au tendon d’Achille et je n’ai pas pu jouer. C’était extrêmement difficile de ne pas être là en 2018, mais cela a quand même servi d’expérience d’apprentissage. C’est mon rêve depuis que je suis enfant et maintenant je vais le saisir à deux mains. C’est ma première Coupe du monde, donc les attentes sont toujours élevées. On sait qu’on a une bonne équipe, avec des joueurs très expérimentés et d’autres jeunes qui émergent avec beaucoup de qualité. Nous sommes conscients que c’est une compétition dans laquelle nous avons de grandes chances de faire de bonnes choses et ce sera notre intention pour le Qatar. »

Ce à quoi il pensera lors de son premier match au Mondial

Danilo Pereira a également évoqué ses pensés au moment où il jouera pour la première fois un match de Coupe du Monde. « J’ai grandi dans la rue avec beaucoup d’enfants, beaucoup de gens qui partageaient les mêmes rêves que moi. Je crois que je joue au football non seulement pour moi et ma famille, mais aussi pour beaucoup de ces gens de Mem Martins, à Sintra, qui ont joué avec moi dans la rue et qui me considèrent aujourd’hui comme quelqu’un qui les représente aussi. C’est ce à quoi je penserai quand je jouerai mon premier match en Coupe du monde : que je ne joue pas seul, mais avec des milliers d’autres personnes qui aimeraient être à ma place. C’est ce qui me motive.«

Danilo Pereira qui a évoqué la possibilité d’affronter certains de ses coéquipiers au PSG, comme les Brésiliens Marquinhos et Neymar dès les huitièmes de finale. « On en a parlé en disant qu’il fallait éviter de finir premier de notre groupe et eux second ou vice-versa (rires). Je pense que personne ne veut que le Portugal affronte le Brésil en huitièmes de finale. Je préférerais affronter le Brésil en finale plutôt qu’en huitièmes de finale. »