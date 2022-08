Danilo Pereira se dirige vers une troisième saison au PSG

Danilo Pereira n’est pas le joueur le plus bankable de l’effectif du PSG. Mais derrière Marco Verratti, il a été le seul milieu de terrain parisien à surnager la saison dernière. Cet été, les dirigeants parisiens ont établi une liste de joueurs qu’ils souhaitaient voir partir cet été, dont Danilo faisait partie. Mais l’international portugais (30 ans) a réussi à faire changer d’avis Christophe Galtier et son staff.

Danilo Pereira a fait changer d’avis Christophe Galtier

Selon les informations du Parisien, l’ancien joueur de Porto « a fini par séduire le coach parisien et son staff« par son profil et sa polyvalence (pouvant jouer aussi en défense centrale). Christophe Galtier aurait ainsi demandé à ses dirigeants de retirer le numéro 15 du PSG de la liste des possibles partants lors de ce mercato estival. Même s’il a peu joué depuis le début de la saison (2 matches pour 31 minutes), son temps de jeu est appelé à gonfler avec l’enchaînement des matches, dès le déplacement à Toulouse le 31 août. Avec le recrutement cet été, il a reculé dans la hiérarchie que ce soit au milieu et en défense. Mais sauf retournement de situation il va poursuivre pour une troisième saison avec le PSG.