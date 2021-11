Danilo Pereira se confie sur ses premiers mois au PSG

C’est le trêve internationale pour le PSG et pourtant, et pourtant l’actualité est intense. Entre les blessures, les retours ou encore les polémiques en tout genre, les supporters du Paris Saint-Germain n’ont pas le temps de souffler. Présent avec sa sélection, Danilo Pereira a répondu aux questions de PSG TV concernant son arrivée dans la capitale mais aussi son intégration. Extraits choisis.

Les supporters

Je n’étais pas du tout conscient de cela parce que suis arrivé au club dans un moment difficile, en pleine pandémie. J’avais toujours joué ici sans public et j’ai été impressionné lors du premier match pendant lequel les portes du Parc des Princes se sont ouvertes. La ferveur des supporters, la façon dont ils ont tiré et l’atmosphère en elle-même était également très agréable à voir !

Être sur le terrain, un bonheur ?

Sans aucun doute, c’est beaucoup de joie, surtout quand tu as des amis et des coéquipiers qui t’aident. Ce n’est pas facile d’arriver dans un club où tu ne connais pas la langue, et d’avoir comme Kimpembe par exemple, ou Rafinha qui sont les personnes qui m’ont beaucoup aidé à mon arrivée. Ces attentions rendent nos journées beaucoup plus heureuses. Je pense que c’est très important.

Son avis sur le club, le Paris Saint-Germain

Je ne dirais pas que c’est un club qui fait du sensationalisme à part de ce qu’on voit de l’extérieur. De l’intérieur, la réalité est très bonne pour tous ceux qui travaillent ici. Non seulement pour les joueurs mais aussi pour les autres. Il y a une ambiance familiale. Tous les clubs ont besoin de cela pour être bien avec nous-mêmes et avec les autres. Un club comme celui-ci ne mérite que du positif ! De bonnes choses vont arriver… C’est sûr !