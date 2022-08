Mauro Icardi fait partie des indésirables dont le PSG aimerait se séparer d’ici la fin du mercato. Mais l’attaquant n’attire pas beaucoup de convoitises. Ses problèmes extra-sportifs et son rendement sur le terrain depuis deux saisons n’aidant pas. De son côté, le joueur était réticent à quitter Paris et son salaire confortable, lui qui a encore deux ans de contrat. Mais la perspective d’une saison blanche l’aurait poussé à étudier les pistes pour un nouveau challenge dans sa carrière.

Séville et Galatasaray prêts à s’attacher ses services ?

Selon les informations de la journaliste d’El Chiringuito – Elisa Lasso – confirmées par le journaliste François David, le Séville FC s’intéresserait à Mauro Icardi pour renforcer son attaque. Le journaliste indique que le club sévillan s’attaquera à l’ancien intériste s’il « ne trouve pas mieux d’ici-là. » Mais le club de Séville n’est pas seul dans ce dossier. Selon les informations de Santi Aouna, Galatasaray aurait entamé des discussions avec son agent, Wanda Nara, depuis plusieurs jours « mais depuis quelques heures, le dossier avance. » Le club stambouliote aurait fait une première offre au joueur. L’Argentin (29 ans) arriverait sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce dossier est « directement géré par Luis Campos et ses acolytes qui possèdent de nombreuses entrées au sein du club turc et collaborait jusqu’en mai dernier avec la direction de Galatasaray. » Santi Aouna conclut en expliquant qu’il restera à définir les contours de la prise en charge du salaire de Mauro Icardi et « de l’option d’achat qui sera incluse dans l’offre de prêt. »

