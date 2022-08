Rafinha fait partie des joueurs dont le PSG aimerait se séparer cet été. Arrivé durant l’été 2020 chez les Rouge & Bleu, le milieu de terrain n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur important (39 matches toutes compétitions confondues). Prêté à la Real Sociedad lors de la deuxième partie de saison 2021-2022, l’ancien barcelonais était annoncé proche de rejoindre le club qatari d’Al Arabi SC. Mais ce ne serait pas la seule équipe intéressée par le Brésilien (29 ans).

Selon les informations de Fabrizio Romano, Trabzonspor – champion de Turquie qui va tenter de se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions ce soir (défaite 2-1 contre le FC Copenhague à l’aller) – en aurait fait sa priorité de recrutement. Pour l’instant aucun accord n’a été trouvé. Les négociations se poursuivent et le PSG espère trouver une solution rapide dans ce dossier. Fabrizio Romano conclut en indiquant que Rafinha quittera à 100% le PSG. L’Equipe confirme que Trabzonspor s’intéresse à Rafinha. Le club turc se serait manifesté ces derniers jours mais « rien n’est avancé à ce stade des discussions.«

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2022