Ce soir, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception de Nice après une dizaine de jours sans match en raison de la trêve internationale. Dans une rencontre poussive, les Parisiens ont réussi à s’imposer grâce à des buts de Lionel Messi – sur coup franc – et Kylian Mbappé (2-1). Achraf Hakimi a tenu à saluer la performance de son équipe contre un bel adversaire.

« C’est un match très difficile, Nice est une bonne équipe et possède de très bons joueurs. On a fait un super match pour repartir avec la victoire et à la fin on a trouvé la solution, souligne le numéro 2 du PSG pour Canal Plus Sport 360. On a très bien joué sur les deux côtés. Les changements ont beaucoup aidé après la trêve internationale où on est revenu très fatigué. On est très content de la victoire. On a tout le temps l’envie de gagner et de rester en tête du championnat.«