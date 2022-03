Dante et Kluivert aptes pour Nice / PSG

Après son succès face à l’AS Saint-Etienne (3-1) ce week-end, le PSG voudra entamer une nouvelle série de victoires. Pour cela, les Rouge & Bleu devront venir à bout de l’OGC Nice ce samedi soir à l’Allianz Riviera (21h sur Canal Plus Décalé), à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un adversaire qui a déjà posé des difficultés aux Rouge & Bleu cette saison. En effet, l’OGCN est la seule équipe à avoir obtenu des points au Parc des Princes (0-0). De plus, l’équipe de Christophe Galtier a également éliminé le club de la capitale en Coupe de France (0-0, 6 t.a.b à 5).

Lors de leur dernier match en championnat, les Aiglons ont partagé les points avec le RC Strasbourg (0-0) mais ont également récolté deux cartons rouges : Dante et Justin Kluivert. Si le défenseur brésilien a reçu deux cartons jaunes durant la rencontre, le Néerlandais aurait, de son côté, adressé des propos injurieux (« ferme ta gueule »)n dans sa langue natale, accompagnés d’un doigt d’honneur en direction du quatrième arbitre alors qu’il était sur le banc, d’après les informations de RMC Sport. « L’OGC Nice a contacté la Ligue pour faire annuler cette sanction, expliquant que les mots employés par son joueur signifiaient en néerlandais: ‘Je veux te parler' », rapporte le média sportif.

Et ce lundi, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie en urgence en raison du calendrier des compétitions (Nice affronte Versailles en demi-finales de Coupe de France ce mardi). Et l’instance a décidé d’accorder un seul match de suspension pour les deux Niçois, qui manqueront donc cette demi-finale de coupe. Ils seront disponibles pour la réception du PSG ce samedi en Ligue 1. « Réunie en urgence ce lundi compte tenu du calendrier des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP a statué sur les cas de Dante et Justin Kluivert. Expulsés samedi sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace (0-0), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, les deux joueurs de l’OGC Nice ont écopé d’un match ferme. Ils seront donc suspendus pour la demi-finale de l’OGCN face au FC Versailles ce mardi en Coupe de France avant de pouvoir retrouver la compétition face au Paris Saint-Germain samedi (21h) », a communiqué la LFP ce lundi soir. Pour rappel, Kylian Mbappé (3 cartons jaunes reçus en l’espace de 10 matches) sera suspendu pour cette rencontre face à l’actuel 3e du championnat.