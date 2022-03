Riolo : « Le PSG n’a pas assez misé sur Mbappé »

Quel sera l’avenir de Kylian Mbappé après le 30 juin 2022 ? En fin de contrat avec les Rouge & Bleu dans quelques mois, le numéro 7 du PSG reste actuellement concentré sur ses objectifs de fin de saison avant de donner une décision définitive concernant son futur. Si le Real Madrid fait figurer de seul prétendant pour l’accueillir l’été prochain, les dernières rumeurs font également échos d’une possible prolongation courte durée du champion du Monde 2018 avec le PSG. Et pour Daniel Riolo, les dirigeants parisiens se sont trompés en ne misant pas sur l’attaquant de 23 ans.

« Le PSG se rend compte qu’ils ont merdé dans leur rapport au futur. L’été dernier, ils se sont dit que c’était une bonne idée de prendre Ramos (35 ans) et Messi (34 ans), deux mecs en fin de carrière, et de tout miser sur Neymar (30 ans), qui est lui aussi plus proche de la fin que du début et qui n’est pas assez sérieux pour être la tête de gondole d’un projet et d’une équipe qui veut gagner la Ligue des champions. Et donc, le seul qui peut incarner le futur et les résultats au PSG, c’est Mbappé. Ils sont en train de s’apercevoir qu’ils ont merdé en misant sur des mecs qui ne sont pas à la hauteur, ou trop vieux ou finis, et que l’homme qui incarne l’avenir sportif et tout le reste de leur business, ils ne l’ont pas assez couvé et mis en avant. Ils n’ont pas assez misé sur lui », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot de RMC Sport. « Ils sont en train de lui promettre une couverture en or absolue, qui va faire un écart dans le vestiaire absolument monstrueux parce qu’ils vont être obligés de lui promettre 30, 40 ou 50 millions d’euros. Ils vont en faire le numéro 1, ce qu’il doit être mais il aurait dû l’être avant. »