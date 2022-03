Youth League – La composition du PSG pour affronter Séville

Ce mardi en début de soirée (18h sur beIN SPORTS, UEFA.tv et PSG TV Premium), les U19 du PSG affrontent le Séville FC dans le cadre des 8es de finale de l’UEFA Youth League. Pour cette confrontation qui se disputera sur un match sec (au Stade Georges-Lefèvre), Zoumana Camara peut compter sur certains jeunes qui ont côtoyé le groupe professionnel depuis début 2022.

En effet pour cette rencontre, le coach parisien a décidé de titulariser Lucas Lavallée dans les buts. En l’absence d’El Chadaille Bitshiabu, suspendu, la charnière centrale est composée de Nehemiah Fernandez et Younes El Hannach. Courtisé par de nombreux clubs européens, Warren Zaire-Emery est titulaire dans l’entrejeu aux côtés d’Édouard Michut et Ayman Kari, le Titi d’Or 2021. Enfin, Xavi Simons est aligné en attaque et sera accompagné par Ismaël Gharbi et Djeidi Gassama.

Par ailleurs, nous serons sur place pour vous faire vivre ce match. On vous proposera également un live-texte de la rencontre à partir de 18h.

Le XI du PSG (Le Parisien / RMC Sport) : Lavallée – Bodiang, El Hannach, Fernandez, Muntu – Zaïre-Emery, Kari, Michut – Gharbi, Simons, Gassama