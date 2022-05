C’est l’information choc de ce samedi après-midi. Après des mois d’attente et un feuilleton à rallonge, le dossier Kylian Mbappé arrive à son épilogue. Et la tendance des dernières heures commencent à se confirmer partout dans les médias français. L’attaquant de 23 ans va bien poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu et potentiellement signer un contrat de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Un véritable coup de théâtre tant les Parisiens semblaient en retard sur le Real Madrid il y a quelques mois. En effet, les dernières réunions entre les différentes parties ont finalement convaincu le clan Mbappé.

Des gros changements à venir dans l’organigramme

Dans ce dossier, l’entourage de Kylian Mbappé a ainsi été mis au courant des nombreux changements attendus au sein du club. Comme le relève le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, « cette prolongation devrait amener de gros changements dans l’organigramme du PSG. » Ces décisions devraient intervenir la semaine prochaine. Sans surprise, Mauricio Pochettino et Leonardo pourraient être concernés par un possible départ, précise le média sportif sans donner plus de détails pour l’instant. La prolongation de Kylian Mbappé est désormais acté et il ne manque plus que la signature, précise le média. Il y a quelques semaines, le champion du Monde 2018 avait indiqué que des nouveaux éléments lui avaient permis de revoir sa position initiale. « Ceux-ci concernent peut-être des promesses pour le prochain effectif de l’équipe, de nouveau en échec dans sa quête de décrocher la Ligue des champions avec une élimination en 8es de finale face au… Real Madrid », précise RMC. La question financière a également joué un rôle important.

Mauricio Pochettino et Leonardo sur la sellette

De son côté, le journaliste de Prime Video, Saber Desfarges, confirme également que Kylian Mbappé va bien rester au PSG. « Le club l’a confirmé à un cadre du vestiaire. » De plus, les Rouge & Bleu vont également procéder à une restructuration interne. Le président du club, Nasser al-Khelaïfi, « a rencontré différents profils en vue de la saison prochaine », a précisé le journaliste sans donner plus de détails à ce sujet. Et comme annoncé depuis quelques jours désormais, l’avenir du directeur sportif du PSG, Leonardo, est plus qu’incertain dans la capitale française. Toujours selon Saber Desfarges, le Brésilien est sur la sellette.

🔴🔵 Kylian Mbappé va rester au PSG!



Fin du feuilleton, décision actée et normalement annoncée ce soir. https://t.co/KDNt118sVM — Saber Desfarges (@SaberDesfa) May 21, 2022

Enfin, Le Parisien apporte également ses informations sur la révolution interne annoncée au sein du PSG. Kylian Mbappé devrait bien prolonger de trois ans au PSG et il sera enfin propulsé au centre du projet parisien. Une extension de bail qui vient confirmer les futurs changements au sein du club. « En clair, Mauricio Pochettino (entraîneur) et Leonardo (directeur sportif) ne vont selon toutes vraisemblances pas conserver leur poste. » La prolongation du Français a pris une autre tournure lorsque le président du PSG lui-même, Nasser al-Khelaïfi, a pris le dossier en main, en invitant notamment la mère du joueur, Fayza Lamari, à Doha pour lui expliquer l’importance de Kylian Mbappé dans le projet du club. Le quotidien francilien explique également que le joueur de 23 ans pourra avoir une influence plus importante au sein de l’équipe. « L’attaquant pourrait récupérer avec le prochain entraîneur le brassard de capitaine et la charge de tirer les pénaltys, la ‘dotation’ des meilleurs joueurs de chaque effectif. »

Luis Campos en remplacement de Leonardo ?

[MAJ 16h45] Concernant le poste de directeur sportif, un premier nom est sorti afin de remplacer Leonardo. En effet, selon les informations du journaliste d’ESPN, Julien Laurens, Luis Campos serait le favori pour occuper ce poste. Très proche du clan Mbappé, le Portugais de 57 ans pourrait occuper une place dans l’organigramme du club. Un choix validé par le joueur lui-même. Une informations que Canal Supporters est en mesure de vous confirmer.