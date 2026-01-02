De la concurrence dans le dossier Saibari pour le PSG ?

Le PSG pourrait se pencher sur le dossier Ismael Saibari lors du prochain mercato estival. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier de l’international marocain.

Le PSG est toujours à la recherche de renforts pour son effectif. S’il ne devrait pas bouger lors du mercato hivernal, le club de la capitale pourrait se montrer actif lors du mercato estival 2026. Ces dernières heures, des rumeurs indiquaient qu’Ismael Saibari aurait été proposé au PSG durant le mois de décembre. Mais les dirigeants parisiens n’auraient pas donné suite, ne fermant tout de même pas la porte pour l’été prochain. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier de l’international marocain du PSV Eindhoven.

A lire aussi : Luis Campos explique la méthode du PSG dans son recrutement

L’Atlético de Madrid à l’affût

Selon les informations du quotidien sportif espagnol Sport, l’Atlético de Madrid aimerait s’offrir les services du milieu du PSV (24 ans). Les Colchoneros n’ont pas encore fait d’offres officielles pour Ismael Saibari. Ils attendraient en effet la fin de son aventure à la Coupe d’Afrique des Nations pour passer à l’action dans ce dossier. Sport indique que le club madrilène n’a pas quantifié le prix pour lequel le PSV Eindhoven pourrait lâcher son international marocain, lui qui réalise un très bon début de saison avec 11 buts et 4 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues. Il est estimé à 32 millions d’euros par Transfermarkt, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club néerlandais.