Le PSG annonce un partenariat avec BEYOND Developments

Meilleur club du monde en 2025, le PSG attire les marques qui veulent s’associer à lui. Ce vendredi matin, le club de la capitale a annoncé un nouveau partenariat avec BEYOND Developments.

Le PSG est l’un des clubs les plus attrayants du match. Avec son année 2025 historique, avec six titres dont la Ligue des champions et malgré l’absence de superstars, le PSG est fortement demandé par les marques qui veulent s’associer à lui. Ce vendredi, les Rouge & Bleu ont annoncé un partenariat avec BEYOND Developments. Promoteur immobilier basé aux Émirats arabes unis, né à Dubaï, il devient Partenaire Premium Sleeve du Club jusqu’en 2029, explique le PSG dans son communiqué. Le logo BEYOND fera ses débuts sur le maillot du Paris Saint-Germain lors du prochain match de championnat face au Paris FC, ce dimanche 4 janvier 2026, indique également le PSG.

Entreprise crée en 2024

« Depuis son lancement en 2024, BEYOND s’est imposée comme un acteur porté par le design émergent de Dubaï, en concevant des destinations en front de mer qui placent l’expérience humaine, l’intégration de la nature et l’art de vivre contemporain au cœur de leur approche. De son côté, le Paris Saint-Germain continue d’étendre son influence bien au-delà du football, en établissant des standards mondiaux en matière de performance, de style et de rayonnement culturel. Ce partenariat puise également sa force dans les villes qui incarnent chacune des marques. Paris et Dubaï figurent parmi les métropoles les plus emblématiques au monde, admirées pour des qualités différentes mais complémentaires. Paris incarne l’héritage, la mode et une influence culturelle intemporelle, tandis que Dubaï symbolise l’élan, l’innovation et une vision résolument tournée vers l’avenir. Ensemble, elles représentent des villes qui captent l’attention mondiale, façonnent les tendances du lifestyle, inspirent l’ambition, définissent de nouveaux standards de vie moderne et se réinventent en permanence. En réunissant ces univers, BEYOND et le Paris Saint-Germain donnent naissance à une collaboration qui relie lieux, culture et individus. Un partenariat porté par une ambition commune, conçu pour résonner auprès de publics en quête d’expériences définies par la créativité, le caractère et une perspective globale », indique le PSG dans son communiqué.







