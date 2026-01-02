Le PSG présentera ses six trophées après le derby face au PFC

Pour son premier match de l’année 2026, le PSG va célébrer avec ses supporters son sextuplé de l’année passée après le derby face au Paris FC.

Après un repos bien mérité, le PSG retrouve la compétition et son public ce dimanche. À l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, un derby parisien face au Paris FC aura lieu sur la pelouse du Parc des Princes, une première en match officiel depuis 48 ans. Et pour cet évènement marquant, les joueurs de Luis Enrique auront l’occasion de présenter leur sextuplé légendaire aux supporters des Rouge & Bleu.

En effet, comme le rapporte le PSG sur son site internet, les Parisiens présenteront leur six trophées au public du Parc des Princes : La Ligue 1, la Ligue des champions, la Coupe de France, le Trophée des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale, dernière coupe remportée le 17 décembre dernier. « Quelques minutes après le coup de sifflet final, les Parisiens présenteront à leur public les six trophées remportés lors d’une année 2025 historique (…) Un événement à ne pas manquer pour jeter un dernier regard sur une campagne qui restera à jamais gravée dans l’histoire du Club. »