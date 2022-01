C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire du mardi midi, le billet d’humeur CS. Désormais, chaque mardi, notre journaliste Mickaël Rufet vous propose son analyse sur un sujet gravitant autour du PSG. Aujourd’hui, place à la possibilité de voir un certain Sergio Ramos s’imposer au sein du XI Rouge et Bleu en vue de la confrontation face au Real Madrid le 15 février prochain.

Ce dimanche soir, le PSG s’est très nettement imposé sur sa pelouse face au Stade de Reims sur le score fleuve de 4-0. Un match qui a une énième fois vu briller Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Même s’il n’a pas marqué, le numéro 7 a livré une copie plus qu’intéressante, surtout lors du second acte où il a semé la zizanie au sein de l’arrière-garde champenoise avec, notamment, une superbe passe décisive à la clé. Mais outre le natif de Paris, un autre joueur a marqué cette partie de son empreinte, Sergio Ramos. De retour dans le XI concocté par Mauricio Pochettino, le central ibère a été impressionnant tout au long des 90 minutes, parachevant sa prestation d’un but plein de hargne. Son tout premier avec le PSG.

Avec seulement quatre petites rencontres à son actif en 2021 avant sa signature au PSG l’été dernier en provenance du Real Madrid, c’est peut dire que Sergio Ramos a suscité quelques doutes dans l’esprit des supporters parisiens. Pire, avec son début d’aventure jonché d’absences, la confiance n’était clairement pas de mise. Dès lors, beaucoup se demandaient le pourquoi du comment d’un tel recrutement. Encore aujourd’hui, ces doutes ne se sont pas totalement estompés, loin s’en faut. Néanmoins, il faut tout de même reconnaitre que l’ancien madrilène a marqué les esprits à chacune de ses cinq petites apparitions sous la tunique francilienne.

Nouvel exemple de cet état de fait ce dimanche soir en clôture de la 22e journée de Ligue 1 face à Reims. C’est simple, comme toujours quand on le voit évoluer avec le PSG, Sergio Ramos ne laisse pas indifférent. À désormais 35 ans, on pourrait se dire, à juste titre, que la légende espagnole avec sa carrière auréolée de succès n’aurait pas la motivation de devoir prouver dans un nouveau contexte footballistique. Logiquement, certains pouvaient s’attendre à un rythme de sénateur pour celui qui possède une armoire à trophées pleine à craquer. Cependant, c’était largement sous-estimer la grinta qui caractérise Sergio Ramos. Car oui, ce qui impressionne chez lui, c’est cette faculté à démontrer un visage de mort-de-faim sur le rectangle vert.

Danger constant sur les coups de pied arrêtés, précis dans la relance, doté d’un jeu long très au-dessus de la moyenne et dégageant toujours ce leadership naturel, Sergio Ramos est un atout certain. Surtout que, physiquement, après sa très mauvaise passe, l’Espagnol parait retrouver une forme optimale. Tout cela me fait dire qu’il doit désormais enchaîner les matches avec le PSG. Si beaucoup réclament un schéma à trois centraux, ce qui parait assez logique étant donné les profils défensifs parisiens, il est tout de même difficile d’imaginer Mauricio Pochettino faire ce choix tactique à trois semaines du choc au sommet face au Real Madrid en Ligue des Champions. Non, tout porte à croire que le tacticien argentin restera sur son schéma classique. Et dans cette optique, c’est Presnel Kimpembe qui ferait les frais de l’intronisation de Sergio Ramos comme titulaire en charnière centrale.

En prenant en compte le niveau affiché par le titi depuis le début de l’exercice en cours, ce ne serait pas illogique de le voir reculer dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Depuis près d’un an et demi, Presko enchaîne les rencontres, que ce soit avec le PSG ou l’Équipe de France. Le voir souffler un peu et se remettre les idées en place sur le banc des remplaçants parait être une idée non dépourvue de sens. Le tout sera de voir comment celui-ci réagira. Dans le même temps, cela pourrait permettre à Sergio Ramos de prendre la place de leader défensif qui lui est naturellement due.

Il faut bien l’admettre, ce qui trotte dans la tête des supporters et des observateurs, c’est ce match face aux Madrilènes. Et à désormais trois semaines de cette confrontation, il est temps d’offrir la possibilité à Sergio Ramos de prendre l’envergure qu’il mérite à Paris. Il doit, dans la mesure du possible, être un titulaire indiscutable en vue de ce choc de Ligue des Champions. Il doit jouer face à l’équipe qui l’a fait devenir ce qu’il est aujourd’hui. Le voir titulaire, avec Lionel Messi, contre les Merengue, semble être la suite logique après ce tirage au sort ubuesque dans les conditions que l’on connait. Car, qu’on se le dise, Sergio Ramos a bien trop à apporter au PSG pour ne pas être utilisé par Mauricio Pochettino dans ce genre de matches. C’est exactement pour ce parfum de poudre, cette musique légendaire, cette pression intrinsèque à cette compétition et pour délivrer son expérience ainsi que sa hargne de vaincre qu’il a rallié le PSG.