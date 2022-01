Le PSG a une semaine plutôt tranquille, puisque leur prochaine rencontre sera lundi prochain contre l’OGC Nice. Cela va permettre aux Rouge & Bleu de bien travailler tactiquement, physiquement mais aussi de reposer les organismes avant de disputer quatre rencontres importantes (et potentiellement cinq en cas de qualification en Coupe de France), dont la confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions (15 février). Gianluigi Donnarumma était absent le week-end dernier contre Reims, pour une blessure au mollet. Certains médias ont expliqué que les nouvelles étaient plutôt rassurantes concernant l’état de santé du portier italien, puisque ses proches assuraient qu’il ne devait pas manquer plus de 10 jours de compétition, du côté du PSG on estime qu’il pourrait même revenir plus tôt.

En effet selon les informations du quotidien Le Parisien, le staff parisien voudra « tout mettre en œuvre pour remettre sur pied » l’ancien milanais. Le média révèle que son forfait n’est pas acté, et les chances de le voir de retour ce lundi existent. « Gigio »continuera ses soins pour le voir sur la pelouse du Parc des Princes face à Nice dans cinq jours.

S’il n’est pas rétabli à temps, Alexandre Letellier en plus des jeunes Denis Franchi et Lucas Lavallée, postulent à une place de titulaire.