De retour de blessure, Diani débute sur le banc contre Reims

Avant le choc décisif contre Lyon le dimanche 30 mai (21h00) pour l’obtention du titre, le PSG doit faire le travail ce soir (20h45) à Reims dans le cadre de l’avant-dernière journée de D1 Arkema (multiplex sur Canal+ Sport). Paris doit l’emporter au stade Delaune, chez un 6e qui enchaîne les bons résultats, pour conserver un point d’avance (au moins) sur un OL qui lui se rend à Bordeaux (3e). Pour cette rencontre, Olivier Echouafni doit se passer de sa meilleure buteuse – Marie-Antoinette Katoto – mais pourra compter sur le retour de Kadidiatou Diani. Diani qui débute sur le banc ce soir et est remplacé par Ramona Bachmann pour le déplacement à Reims. Le coach parisien a décidé d’aligner son équipe en 4-2-3-1 avec Nadia Nadim en numéro 10 et Signe Bruun en pointe en remplacement de Katoto. Pour la défense et le milieu, on est sur du classique.

Le XI du PSG : Endler – Lawrence, Dudek, Paredes (c), Morroni – Bachmann, Geyoro, Dabritz, Baltimore – Nadim -Bruun