De Telegraaf et Algemeen Dagblad confirment que Wijnaldum va au PSG

Georginio Wijnaldum est parti pour être la première recrue du PSG lors du mercato estival. Au Pays-Bas, les journaux De Telegraaf et Algemeen Dagblad le confirment ce lundi matin. Le capitaine Oranje préfère l’offre royale de Paris à celle du FC Barcelone. Le PSG a dépassé le Barça le week-end dernier dans la bataille pour Wijnaldum, dont le contrat avec Liverpool expire le 30 juin. Pourtant, son agent Humphrey Nijman et son avocat Jan Kabalt s’étaient rendus à Barcelone. Mais le PSG est passé à l’attaque avec un contrat jusqu’en 2024 et un salaire annuel d’une dizaine de millions d’euros, lit-on. “Gini” Wijnaldum n’a pas encore signé avec le PSG, mais l’international aux 75 sélection a déjà officiellement annulé le FC Barcelone dans la nuit de samedi à dimanche. De Telegraaf explique que Wijnaldum aurait pu signer au Barça si le club catalan avait accéléré le transfert. Mais le Néerlandais se dirige maintenant vers le PSG.