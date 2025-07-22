De Zerbi sur les Classiques PSG / OM : « Pour moi ce n’est pas un Classico »

Deuxième du championnat la saison passée, l’Olympique de Marseille n’a jamais réussi à faire douter une équipe du PSG injouable lors de l’exercice 2024-2025.

Après une saison 2024-2025 historique, les joueurs du PSG sont désormais en vacances. Mais, les Parisiens retrouveront bientôt le chemin de l’entraînement pour préparer l’exercice 2025-2026. Un retour tardif qui pourrait avoir des conséquences sur le début du championnat. De l’autre côté, les concurrents du PSG en Ligue 1 ont déjà repris depuis plusieurs semaines à l’image de l’Olympique de Marseille.

« Paris la saison dernière a été imbattable ou presque »

Qualifié pour la Ligue des champions, le club olympien aura à coeur de rivaliser avec les Rouge & Bleu cette saison, comme l’a déclaré le coach Roberto De Zerbi dans un long entretien à L’Equipe. Mais l’entraîneur marseillais reconnaît l’écart de niveau entre les deux formations ces dernières années et a loué le travail de Luis Enrique : « Nous voulons rivaliser avec Paris mieux que ce que nous avons fait la saison dernière. Je ne dis pas que le PSG est plus grand que l’OM. Je dis qu’ils ont eu jusqu’à maintenant plus de force que l’OM. Ce n’est pas moi qui le dis. Le Classico, c’est Juve-Inter, sur dix rencontres, quatre victoires de l’Inter, cinq de la Juve, et un nul. Le Classique, PSG-OM, sur 23 matches, 19 victoires de Paris, 3 nuls et une victoire de l’OM, pour moi ce n’est pas un Classico. Après si vous voulez continuer à parler de Classico, parlez de Classico. Quand on joue contre le PSG, nous voulons gagner, nous voulons rivaliser, mais la vérité, elle est là. Paris la saison dernière a été imbattable ou presque. Et ce Paris, qui n’avait pas Kylian Mbappé, ni Lionel Messi, ni Neymar, était plus une équipe que celui d’avant. Sur ce plan, Luis Enrique a été extraordinaire. »