Débat CS – La MNM enfin lancée ?

Le PSG s’est imposé hier après-midi contre Nantes (3-1) – au Parc des Princes – dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle Mauricio Pochettino avait décidé de titulariser son trio d’attaque – la MNM – malgré la gêne musculaire de Neymar ressentie un peu plus tôt dans la semaine et le retour de sélection de Lionel Messi. Un choix payant pour l’entraîneur argentin. Kylian Mbappé a marqué et délivré une passe décisive, La Pulga a marqué et été à l’origine du but contre son camp d’Appiah et Neymar a été remuant.

Les trois joueurs ont constamment échangé et se sont procuré plusieurs belles occasions, mais ils ont malheureusement péché dans la finition face à un très bon Alban Lafont. Ce match du PSG contre Nantes a très certainement été le meilleur de la MNM depuis qu’elle est alignée. Les trois joueurs montent en régime et semblent de mieux en mieux s’entendre sur le terrain. Un match prometteur qui peut-être le début d’une très belle saison pour Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

