Débat CS – Vous êtes plus Navas ou Donnarumma les Csiens ?

Cet été, et malgré le fait qu’il possédait déjà en son sein l’un des tous meilleurs gardiens de la planète football en la personne de Keylor Navas, le PSG a sauté sur l’occasion Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que le récent champion d’Europe, élu meilleur joueur du tournoi, était libre de tout contrat. En outre, à seulement 22 ans, le portier transalpin représente d’ores et déjà le gratin continental à son poste. Dès lors, non décidé à établir une vraie hiérarchie entre les deux hommes, Mauricio Pochettino a décidé d’instaurer un véritable roulement dans la cage rouge et bleu.

Et en ce lundi soir pluvieux, Canal Supporters vous propose un petit débat nocturne afin de jauger la tendance parmi les Csiens : après avoir vu les deux joueurs en action chacun leur tour, avez-vous fait votre choix ? En d’autres termes, êtes-vous plutôt de la team Donnarumma ou de la team Navas ?